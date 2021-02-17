Тренерский штаб сборной России выбрал биатлонистов для участия в одиночной смешанной эстафете чемпионата мира. Участие в гонке примут Эдуард Латыпов и Евгения Павлова, сообщает ТАСС.
Гонка состоится 18 февраля и начнётся в 17.15 по московскому времени.
Латыпов - пока лучший российский биатлонист на чемпионате мира. В спринте он занял десятое место, в гонке преследования финишировал седьмым. Индивидуальную гонку Эдуард пропускает, готовясь к сингл-миксту.
Павлова в спринте была 51-й, в преследовании финишировала 40-й. В единственном в этом сезоне сингл-миксте россиянка в паре с Матвеем Елисеевым заняла девятое место.
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