Стал известен состав сборной России на сингл-микст ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России выбрал биатлонистов для участия в одиночной смешанной эстафете чемпионата мира. Участие в гонке примут Эдуард Латыпов и Евгения Павлова, сообщает ТАСС.

Гонка состоится 18 февраля и начнётся в 17.15 по московскому времени.

Латыпов - пока лучший российский биатлонист на чемпионате мира. В спринте он занял десятое место, в гонке преследования финишировал седьмым. Индивидуальную гонку Эдуард пропускает, готовясь к сингл-миксту.

Павлова в спринте была 51-й, в преследовании финишировала 40-й. В единственном в этом сезоне сингл-миксте россиянка в паре с Матвеем Елисеевым заняла девятое место.