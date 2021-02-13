Футбольный агент Арсен Минасов заявил, что футболист Александр Головин по праву может называться "российским Роналду".

"Саша любит и умеет тренироваться. Он такой российский Роналду. Это талант, но это ни в коем случае не божий дар, тут другое. Ведь талант — это умение и желание тренироваться и прогрессировать. Головин является исключением из правил в нашем футболе", — отметил агент.

"Конечно, тренеры помогли раскрыть его. Но нынешние результаты являются результатом его работы и огромного желания", — добавил Минасов.