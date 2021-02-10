Сборная России по биатлону готовилась к чемпионату мира на базе НАТО

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о нюансах подготовки к чемпионату мира в Поклюке. Команда проводила тренировки в тренажёрном зале на базе НАТО.

База находится рядом с биатлонным стадионом. Шашилов заявил, что провёл встречу с генералом НАТО, чтобы получить разрешение на тренировке в армейском зале.

"Посидели-поговорили-пообщались. Нашли в итоге общий язык, пошли нам навстречу... Так что считайте частично на базе НАТО к чемпионату мира готовились", - приводит пресс-служба СБР слова Шашилова.

Чемпионат мира стартует 10 февраля. В первый день состоится смешанная эстафета. На старт от России выйдут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.