Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о нюансах подготовки к чемпионату мира в Поклюке. Команда проводила тренировки в тренажёрном зале на базе НАТО.
База находится рядом с биатлонным стадионом. Шашилов заявил, что провёл встречу с генералом НАТО, чтобы получить разрешение на тренировке в армейском зале.
"Посидели-поговорили-пообщались. Нашли в итоге общий язык, пошли нам навстречу... Так что считайте частично на базе НАТО к чемпионату мира готовились", - приводит пресс-служба СБР слова Шашилова.
Чемпионат мира стартует 10 февраля. В первый день состоится смешанная эстафета. На старт от России выйдут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.