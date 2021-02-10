Семак назвал причины провала "Зенита" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему питерцы не могут удачно выступать в еврокубках. Команда дважды подряд заняла четвёртое место в группе Лиги чемпионов.

Коронавирус и невезение

По словам Семака, в этом сезоне "Зенит" неудачно выступил из-за сложной ситуации с коронавирусом. Также команде не хватило везения.

"Когда выходили полноценным составом — с точки зрения игры выглядели нормально. А выезды с "Лацио" и "Брюгге" пришлись на пиковую ситуацию, когда потеряли основных игроков", — приводит "Чемпионат" слова Семака.

Лимит на легионерв

Кроме того, по мнению Семака, "Зениту" мешает лимит на легионеров. Топ-клубам тяжело найти достойных игроков с российским паспортом.