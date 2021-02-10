Семак назвал причины провала "Зенита" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, почему питерцы не могут удачно выступать в еврокубках. Команда дважды подряд заняла четвёртое место в группе Лиги чемпионов.
По словам Семака, в этом сезоне "Зенит" неудачно выступил из-за сложной ситуации с коронавирусом. Также команде не хватило везения.
"Когда выходили полноценным составом — с точки зрения игры выглядели нормально. А выезды с "Лацио" и "Брюгге" пришлись на пиковую ситуацию, когда потеряли основных игроков", — приводит "Чемпионат" слова Семака.
Кроме того, по мнению Семака, "Зениту" мешает лимит на легионеров. Топ-клубам тяжело найти достойных игроков с российским паспортом.
"Уровень молодых игроков что в "Локомотиве", что в "Краснодаре", что в "Зените", естественно, отличается от уровня основы", — считает Семак.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.