10 и 11 февраля на Australian Open состоятся 11 матчей с участием российских теннисистов в мужском и женском одиночных разрядах. Все встречи будут проведены в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии.
В мужской части соревнований на корт выйдут Аслан Карацев, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. В женской - Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Варвара Грачёва, Людмила Самсонова, Светлана Кузнецова и Екатерина Александрова.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.