Стало известно расписание россиян на второй круг Australian Open

10 и 11 февраля на Australian Open состоятся 11 матчей с участием российских теннисистов в мужском и женском одиночных разрядах. Все встречи будут проведены в рамках второго круга Открытого чемпионата Австралии.

В мужской части соревнований на корт выйдут Аслан Карацев, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. В женской - Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Варвара Грачёва, Людмила Самсонова, Светлана Кузнецова и Екатерина Александрова.

Расписание россиян на Australian Open

10 февраля

03.00 Егор Герасимов (Белоруссия) - Аслан Карацев.

03.00 Анастасия Потапова - Тимеа Бабош (Венгрия).

03.00 Арина Соболенко (Белоруссия) - Дарья Касаткина.

06.30 Вероника Кудерметова - Варвара Грачёва.

06.30 Гарбинье Мугуруса (Испания) - Людмила Самсонова.

11 февраля