СБР назвал состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) назвал состав команды на смешанную эстафету чемпионата мира в Поклюке. Гонка состоится 10 февраля и начнётся в 17.00 по московскому времени.

По сообщению Telegram-канала СБР, участие в гонке приму те же биатлонисты, что и в победной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе:

Александр Логинов;

Эдуард Латыпов;

Светлана Мирнова;

Ульяна Кайшева.

Команда под названием RBU отправится на дистанцию с первого ряда вместе с Норвегие и Францией.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии выставила сильнейший состав на эстафету — Йоханнес Бё, Струла Легрейд, Тириль Экхофф и Марте Ройселанн.