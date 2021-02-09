СБР назвал состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) назвал состав команды на смешанную эстафету чемпионата мира в Поклюке. Гонка состоится 10 февраля и начнётся в 17.00 по московскому времени.
По сообщению Telegram-канала СБР, участие в гонке приму те же биатлонисты, что и в победной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе:
Команда под названием RBU отправится на дистанцию с первого ряда вместе с Норвегие и Францией.
Ранее сообщалось, что сборная Норвегии выставила сильнейший состав на эстафету — Йоханнес Бё, Струла Легрейд, Тириль Экхофф и Марте Ройселанн.
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