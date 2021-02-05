В "Спартаке" назвали место проведения последнего зимнего сбора

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско определился с местом последнего сбора команды перед возобновлением сезона. В феврале команда будет тренироваться на клубной базе в Тарасовке, сообщает "СЭ".
Первые два сбора "Спартак" провёл в ОАЭ. Сезон для красно-белых возобновится через две недели.
"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда отстаёт от лидирующего "Зенита" на шесть очков.
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