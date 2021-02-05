В "Спартаке" назвали место проведения последнего зимнего сбора

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско определился с местом последнего сбора команды перед возобновлением сезона. В феврале команда будет тренироваться на клубной базе в Тарасовке, сообщает "СЭ".

Первые два сбора "Спартак" провёл в ОАЭ. Сезон для красно-белых возобновится через две недели.

20 февраля, 19.30. 1/8 финала Кубка России. "Динамо" - "Спартак".

28 февраля, 14.00. 20-й тур РПЛ. "Спартак" - "Рубин".

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда отстаёт от лидирующего "Зенита" на шесть очков.