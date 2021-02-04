Задача Дюкова: сборная России - в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков перед переизбранием на свой пост представил презентацию. Среди прочего в документе названы цели сборной России.

Сборная России должна подняться в дивизион А Лиги наций. Вторая задача - подняться в топ-20 рейтинга ФИФА к 2025 году, третья - войти в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году.

Сборная России на данный момент занимает 39-е место в рейтинге ФИФА. Команда находилась в первой десятке пять раз - в 1992, 1995, 1996, 2008 и 2012 годах.

Топ-10 рейтинга ФИФА