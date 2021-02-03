Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
В США создали робота, двигающегося за счёт собственной энергии
Рублёв принёс России первую победу в матче с Японией на ATP Cup
Стало известно, на какой канал переезжает "ДОМ-2"
В Дании уже через месяц могут ввести "ковид-паспорта"
Следствие по делу Промеса не помешает его переходу в "Спартак"
Дефицит витамина C часто приводит к кровоточивости дёсен
Вдова Грачевского накинулась на знакомую мужа на шоу "Пусть говорят"
Онколог призвал отказаться от постельного белья из синтетики
В Вашингтоне объяснили, как Анкара "подрывает сплочённость" НАТО

Стал известен гонорар Минеева за бой с Исмаиловым

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о гонораре Владимира Минеева за бой-реванш против Магомеда Исмаилова. Ранее сообщалось, что Мага получит 10 млн рублей, если выйдет в октагон.

Стал известен гонорар Минеева за бой с Исмаиловым

По словам Гаджиева, Минеев получит такую же сумму. Промоутер назвал поединок самым интересным в российском ММА.

"Это большие деньги, большой бой. Минеев за него получит такие же деньги, как и Мага", — приводит Sport24 слова Гаджиева.

Глава промоушена также отметил, что интерес к реваншу Минеева и Исмаилова можно сравнить с ажиотажем вокруг боя Фёдора Емельяненко и Фабио Мальдонадо. В 2016 году только в YouTube поединок набрал более 20 млн просмотров.

Минеев и Исмаилов выходили в октагон в 2018 году, тогда бой завершился вничью. После серии взаимных оскорблений между бойцами по поводу возможного реванша в декабре они устроили массовую драку на одном из турниров в Москве.

Предположительно, бой-реванш состоится в сентябре этого года.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Рублёв принёс России первую победу в матче с Японией на ATP Cup
Стало известно, на какой канал переезжает "ДОМ-2"
В Дании уже через месяц могут ввести "ковид-паспорта"
Следствие по делу Промеса не помешает его переходу в "Спартак"
Дефицит витамина C часто приводит к кровоточивости дёсен
Вдова Грачевского накинулась на знакомую мужа на шоу "Пусть говорят"
Стал известен гонорар Минеева за бой с Исмаиловым
Онколог призвал отказаться от постельного белья из синтетики
В Вашингтоне объяснили, как Анкара "подрывает сплочённость" НАТО
Егор Крид объяснил, почему не собирается жениться
Популярное
Общество
Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде

Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.

Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан
Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов
Общество
МИД Австрии объяснил присутствие своего дипломата на суде по Навальному
Евросоюз
"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия
Жириновский оценил приговор Навальному
Общество
Жириновский оценил приговор Навальному
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников