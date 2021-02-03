Стал известен гонорар Минеева за бой с Исмаиловым

Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о гонораре Владимира Минеева за бой-реванш против Магомеда Исмаилова. Ранее сообщалось, что Мага получит 10 млн рублей, если выйдет в октагон.

По словам Гаджиева, Минеев получит такую же сумму. Промоутер назвал поединок самым интересным в российском ММА.

"Это большие деньги, большой бой. Минеев за него получит такие же деньги, как и Мага", — приводит Sport24 слова Гаджиева.

Глава промоушена также отметил, что интерес к реваншу Минеева и Исмаилова можно сравнить с ажиотажем вокруг боя Фёдора Емельяненко и Фабио Мальдонадо. В 2016 году только в YouTube поединок набрал более 20 млн просмотров.

Минеев и Исмаилов выходили в октагон в 2018 году, тогда бой завершился вничью. После серии взаимных оскорблений между бойцами по поводу возможного реванша в декабре они устроили массовую драку на одном из турниров в Москве.

Предположительно, бой-реванш состоится в сентябре этого года.