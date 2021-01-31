Глава UFC назвал лучшего бойца в истории. И это не Хабиб

Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос журналистов о том, кого он считает лучшим бойцом в истории смешанных единоборств.

По его словам, лучшим бойцом ММА он считает Джона Джонса, который провёл 28 поединков и выиграл 26 из них. Хабиба Нурмагомедова он считает лучшим бойцом современности.

Напомним, ранее Нурмагомедов решил уйти из смешанных единоборств в октябре прошлого года. Он рассказал, что дал такое обещание отцу, который летом скончался от коронавируса.