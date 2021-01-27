В польском городе Душники-Здруе 27 января стартует чемпионат Европы по биатлону. В первый день соревнований состоятся индивидуальные гонки у мужчин и женщин.
Первыми на старт в 12.30 по московскому времени в биатлонной классике выйдут женщины. В индивидуальной гонке примет участие 121 спортсменка, среди них шесть россиянок:
Классика у мужчин начнётся в 16.15 мск. В гонке примут участие 147 биатлонистов, среди которых шесть россиян:
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