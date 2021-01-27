В Польше стартует чемпионат Европы по биатлону

В польском городе Душники-Здруе 27 января стартует чемпионат Европы по биатлону. В первый день соревнований состоятся индивидуальные гонки у мужчин и женщин.

Женская индивидуальная гонка

Первыми на старт в 12.30 по московскому времени в биатлонной классике выйдут женщины. В индивидуальной гонке примет участие 121 спортсменка, среди них шесть россиянок:

21. Наталья Гербулова.

50. Валерия Васнецова.

51. Лариса Куклина.

64. Полина Шевнина.

67. Анастасия Шевченко.

107. Екатерина Носкова.

Мужская индивидуальная гонка

Классика у мужчин начнётся в 16.15 мск. В гонке примут участие 147 биатлонистов, среди которых шесть россиян: