Владелец "Челси" Роман Абрамович назначит главным тренером команды Томаса Тухеля. Немецкий специалист недавно был уволен из "ПСЖ".
Сегодня "Челси" должен уволить Фрэнка Лэмпарда. Владельцев не устраивают результаты команды в чемпионате Англии.
По сведениям The Athletic, инициатором назначения Тухеля стал сам Абрамович. "Челси" следит за специалистом продолжительное время.
Немец отработал с "ПСЖ" 2,5 года, а команда два раза выиграла чемпионат Франции, по разу Кубок Франции и Кубок лиги. В прошлом сезоне парижане вышли в финал Лиги чемпионов.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.