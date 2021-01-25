Абрамович определился с новым главным тренером "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович назначит главным тренером команды Томаса Тухеля. Немецкий специалист недавно был уволен из "ПСЖ".

Сегодня "Челси" должен уволить Фрэнка Лэмпарда. Владельцев не устраивают результаты команды в чемпионате Англии.

По сведениям The Athletic, инициатором назначения Тухеля стал сам Абрамович. "Челси" следит за специалистом продолжительное время.

Немец отработал с "ПСЖ" 2,5 года, а команда два раза выиграла чемпионат Франции, по разу Кубок Франции и Кубок лиги. В прошлом сезоне парижане вышли в финал Лиги чемпионов.