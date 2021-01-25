Хабиб удивил сообщением о скором дебюте в большом футболе

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что в скором времени выйдет на футбольное поле. Спортсмен в Instagram опубликовал видео своей тренировки.

"Готовлюсь к дебюту в большом футболе, жду предложений, будем рассматривать", — написал Нурмагомедов.

Сообщение Нурмагомедова набрало около 1 млн "лайков". Подписчики Хабиба удивились и не восприняли всерьёз сообщение.

На пост также отреагировал футбольный клуб "Анжи".

"Родная команда нуждается в таком усилении! Очень перспективный спортсмен", — ответили Хабибу в махачкалинском клубе.

Ранее Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC. На данный момент Хабиб является чемпионом в лёгком весе. По словам главы промоушена Даны Уайта, организация пока не может предложить россиянину достойного соперника.