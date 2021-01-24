Российская фигуристка Евгения Медведева решила закрыть свою страницу в Instagram от посторонних пользователей.

Это решение она объяснила тем, что в последнее время на неё часто начали подписываться боты.

"У меня внезапно начали появляться боты в подписчиках. Насколько я знаю, этих ботов можно накрутить, даже не зная пароля от Instagram. Так что, дорогие доброжелатели, не знаю даже, как вас называть, спасибо вам огромное, но мне не нужны ваши "мертвые души", потому что вся моя аудитория — живая, поддерживающая и люди, которые меня действительно любят", — отметила спортсменка.