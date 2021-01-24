Дядя Хабиба Нурмагомедова Нурмагомед Нурмагомедов признался, что изначально был против, чтобы его племянник завершал карьеру бойца.

"Заявление Конора про бой с Хабибом? Я думаю, что Хабиб сам ответит ему. Пока сложно что-то говорить. Я с Хабибом еще не разговаривал. Я где-то месяц его не видел. Скоро он приедет, и мы посидим и поговорим. А так я с первого дня против того, что Хабиб не дерется. Я это везде говорю, ему говорю, вам говорю.

Я не хочу, чтобы Хабиб завершил на этой стадии карьеру. Это мое личное мнение, я с первого дня был против того, чтобы Хабиб завершал карьеру. А делать ли Хабибу так — это его личное дело. Он личность, он имеет на это право", — отметил Нурмагомедов.