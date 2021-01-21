Тедеско про трансфер Кокорина: "Меня это не беспокоит"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о положении нападающего Александра Кокорина в клубе. Наставник красно-белых заявил, что у форварда возникли проблемы из-за того, что он пропустил летнюю подготовку с командой.

Тедеско отметил, что отношение к Кокорину у него такое же, как и к остальным футболистам. Наставник отметил, что его не беспокоят разговоры о возможном трансфере форварда в "Фиорентину".

"Меня это не беспокоит. На данный момент Кокорин — игрок "Спартака", — приводит "СЭ" слова Тедеско.

Ранее сообщалось, что клубы договорились между собой по трансферу Кокорина. Игроку предлагается контракт на три года с зарплатой в 1,7 млн евро.