Дацик, Кокляев и Тарасов выйдут в ринг на новом турнире в России

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик выйдет в ринг на новом боксёрском турнире. Участие в нём примут блогеры и другие известные интернет-личности.

Дацик проведёт бой с камерунцем Тайсоном Дижоном. По словам Рыжего Тарзана, он хочет получить реванш против Жерома Лебонера.

Возглавит турнир Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба, которые являются профессиональными боксёрами. В других боях встретятся: