Дацик, Кокляев и Тарасов выйдут в ринг на новом турнире в России

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик выйдет в ринг на новом боксёрском турнире. Участие в нём примут блогеры и другие известные интернет-личности.
Дацик проведёт бой с камерунцем Тайсоном Дижоном. По словам Рыжего Тарзана, он хочет получить реванш против Жерома Лебонера.
Возглавит турнир Фёдор Чудинов и Айзек Чилемба, которые являются профессиональными боксёрами. В других боях встретятся:
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