"Гора" из "Игры престолов" дебютировал на боксёрском ринге

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьорнссон, известный тем, что сыграл роль "Горы" в телесериале HBO "Игра престолов", дебютировал на минувшей неделе в качестве боксёра.

Поединок с 30-летним британцем Стивеном Уордом состоялся в Дубае (ОАЭ) 15 января. Поскольку это был показательный бой, победитель не объявлялся.

После этого поединка Бьорнссон планирует встретиться с британцем Эдди Холлом, победителем конкурса "Самый сильный человек в мире" (The World's Strongest Man) в 2017 году. Бьорнссон, обладавший таким же титулом в 2018 году, ранее объявил, что бой состоится в Лас-Вегасе (США) в сентябре этого года.