Российский боксёр Сергей Ковалёв не смог удачно пройти допинг-тест перед боем против узбекистанца Бектемира Меликузиева. Анализ он сдавал в Ассоциации добровольного тестирования (VADA), услугами которой обычно пользуются боксёры, сообщает ТАСС.
Для Ковалёва это первый подобный случай в карьере. Боксёр утверждает, что намеренно не принимал запрещённых веществ. Менеджеры россиянина ждут вскрытия пробы Б, которая может дать более точный результат.
По сведениям ESPN, в организме Ковалёва был обнаружен синтетический тестостерон. Команда российского боксёра проверяет пищевые добавки на наличие запрещённого вещества.
Бой с Меликузиевым, который был намечен на 30 января, скорее всего не состоится.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.