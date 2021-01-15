Сергей Ковалёв сдал положительный тест на допинг

Российский боксёр Сергей Ковалёв не смог удачно пройти допинг-тест перед боем против узбекистанца Бектемира Меликузиева. Анализ он сдавал в Ассоциации добровольного тестирования (VADA), услугами которой обычно пользуются боксёры, сообщает ТАСС.

Для Ковалёва это первый подобный случай в карьере. Боксёр утверждает, что намеренно не принимал запрещённых веществ. Менеджеры россиянина ждут вскрытия пробы Б, которая может дать более точный результат.

По сведениям ESPN, в организме Ковалёва был обнаружен синтетический тестостерон. Команда российского боксёра проверяет пищевые добавки на наличие запрещённого вещества.

Бой с Меликузиевым, который был намечен на 30 января, скорее всего не состоится.