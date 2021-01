Российский нападающий Кирилл Капризов принёс победу "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса". Дебютант лиги забросил шайбу в овертайме, встреча завершилась со счётом 4:3.

Kirill Kaprizov, who capped his League debut by scoring the overtime winner, is the first player in @mnwild history with three points in his first NHL game. #NHLStats #NHLFaceOff pic.twitter.com/9QzR8wJJUU