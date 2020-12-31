Комментатор Генич рассказал, почему ему стало плохо во время эфира

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич рассказал об инциденте во время матча чемпионата Испании "Барселона" — "Эйбар". Журналисту стало плохо во втором тайме, на последние 15 минут репортажа его заменил Станислав Минин.
По словам Генича, у него участилось сердцебиение и закружилась голова. Причиной стали проблемы с давлением.
"Спасибо выпускающим за то, что быстро среагировали и вызвали скорую помощь. Помогли", — написал Генич в Twitter.
Также Генич рассказал, что за два дня до этого попал в ДТП, чего ни разу не случалось за 20 лет его водительского стажа.
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