Комментатор Генич рассказал, почему ему стало плохо во время эфира

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич рассказал об инциденте во время матча чемпионата Испании "Барселона" — "Эйбар". Журналисту стало плохо во втором тайме, на последние 15 минут репортажа его заменил Станислав Минин.

По словам Генича, у него участилось сердцебиение и закружилась голова. Причиной стали проблемы с давлением.

"Спасибо выпускающим за то, что быстро среагировали и вызвали скорую помощь. Помогли", — написал Генич в Twitter.

Также Генич рассказал, что за два дня до этого попал в ДТП, чего ни разу не случалось за 20 лет его водительского стажа.