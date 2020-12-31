Платформа "Okko Sport" надеется купить права на РПЛ на честном тендере

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович сообщил о намерении побороться за права на трансляции чемпионата России по футболу. По его словам, это будет возможно в 2022 году при условии проведения честного тендера.
"Ждём, когда РПЛ повзрослеет и придёт к зрелому подходу к продаже прав. Могу сказать от лица "Okko Спорт", что, если РПЛ готова к честному тендеру, у нас есть все ресурсы", — приводит "Чемпионат" слова Гершковича.
Ранее Rambler Group выкупила права на чемпионат Англии. Также Гершкович заявил, что группа может купить трансляции чемпионата Италии.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".