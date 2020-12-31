Платформа "Okko Sport" надеется купить права на РПЛ на честном тендере

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович сообщил о намерении побороться за права на трансляции чемпионата России по футболу. По его словам, это будет возможно в 2022 году при условии проведения честного тендера.

"Ждём, когда РПЛ повзрослеет и придёт к зрелому подходу к продаже прав. Могу сказать от лица "Okko Спорт", что, если РПЛ готова к честному тендеру, у нас есть все ресурсы", — приводит "Чемпионат" слова Гершковича.

Ранее Rambler Group выкупила права на чемпионат Англии. Также Гершкович заявил, что группа может купить трансляции чемпионата Италии.