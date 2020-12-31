Елизавета II наградила Хэмилтона рыцарским титулом

Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон посвящён в рыцари королевой Елизаветой II. Награду гонщик получил за вклад в развитие спорта, сообщает правительство Великобритании.

Всего награды получили 153 человека. Кроме Хэмилтона и других известных личностей, рыцарский титул получили люди, которые сделали вклад в борьбу с пандемией COVID-19.