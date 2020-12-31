Елизавета II наградила Хэмилтона рыцарским титулом

Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон посвящён в рыцари королевой Елизаветой II. Награду гонщик получил за вклад в развитие спорта, сообщает правительство Великобритании.
Всего награды получили 153 человека. Кроме Хэмилтона и других известных личностей, рыцарский титул получили люди, которые сделали вклад в борьбу с пандемией COVID-19.
"Влияние Великобритании во всем мире зависит от выдающихся людей, таких как те, кто отмечен в этом году новогодними королевскими наградами. Мы благодарим их за выдающийся вклад", - заявил заместитель МИД Филип Бартон.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".