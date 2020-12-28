Месси признался, что ему нужна помощь психолога

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал о своём психологическом состоянии во время выступлений за команду. Аргентинец признался, что ему была необходима помощь психолога.

Месси не обратился к помощи, так как ему сложно было сделать такой шаг.