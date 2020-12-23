Президент федерации биатлона США против решения CAS по России

Президент Федерации биатлона США Макс Кобб рассказал о своём отношении к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по российскому делу. По его мнению, вердикт был мягким, из-за чего сломана вся антидопинговая система.

"Трудно понять, как это произошло, но очевидно, что антидопинговая система, управляемая ВАДА и CAS, катастрофически сломана. Она не работает", — приводит NYT слова Кобба.

CAS вынес запрет России участвовать в крупных международных соревнованиях до декабря 2022 года. Вместе с тем, россияне могут принимать участие в нейтральном статусе.