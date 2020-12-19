Три российские лыжницы прошли квалификацию спринта в Дрездене

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене состоялась квалификация спринта свободным стилем у женщин. В четвертьфинал смогли пробиться три российские спортсменки - Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

В топ-30 по итогам квалификации не попали Христина Мацокина и Наталья Мекрюкова. Для этих спортсменок соревнования завершены.

В четвертьфинале пройдут пять забегов на 1,3 км, в которых выступят по шесть спортсменок. В полуфинал выйдут 12 лучших лыжниц.