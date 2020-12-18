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Фетисов: "Спросите спортсменов - хотят они ехать без флага или нет"

Спорт

Легендарный хоккеист, первый заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с "Правдой.Ру" высказал мнение по поводу участия спортсменов в Олимпийских играх без флага и гимна России.

Фетисов: "Спросите спортсменов - хотят они ехать без флага или нет"

В России нередко звучат призывы о бойкоте Олимпиады в том случае, если спортсмены будут выступать на Играх без национальной символики. По мнению Фетисова, решение о том, ехать в нейтральном статусе на соревнования или нет, должен принимать каждый спортсмен лично.

"В России есть мнения всякие. Спросите спортсменов — хотят они ехать или нет? В чем они виноваты и почему их не защитили спортивные чиновники, которые должны защищать?

Я считаю, что спортсмен, если он примет решение, должен ехать и выступать, потому что это не его вина, что его не смогли защитить. Поэтому у меня ответ однозначный — если есть возможность поехать и выступать, то спортсмен должен поехать и выступать, и принимать такое решение вместе с тренером, своей семьей", — заявил Фетисов.

Двукратный олимпийский чемпион считает, что спортивные федерации не могут брать на себя ответственность при принятии решений за спортсменов.

"Кто может принять решение? У нас много управляющих в этой связи. Не знаю. Федерация бокса уже заранее отказались ехать без флага, решение было озвучено. Федерация — часть международной структуры. Если министр спорта запретит ехать — это другая история.

Но я еще раз говорю, я высказываю свое мнение по этому поводу. Жизнь спортсмена коротка. Всё, что они делали всю жизнь — это стремились поехать на Олимпиаду. По каким-то причинам им этого не дают, но их вины здесь нет. Если вины человека нет, то надо дать ему самому право выбирать, что делать", — сказал бывший хоккеист.

Автор: Артём Пермяков
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