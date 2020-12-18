Фетисов: "Спросите спортсменов - хотят они ехать без флага или нет"

Легендарный хоккеист, первый заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с "Правдой.Ру" высказал мнение по поводу участия спортсменов в Олимпийских играх без флага и гимна России.

В России нередко звучат призывы о бойкоте Олимпиады в том случае, если спортсмены будут выступать на Играх без национальной символики. По мнению Фетисова, решение о том, ехать в нейтральном статусе на соревнования или нет, должен принимать каждый спортсмен лично.

"В России есть мнения всякие. Спросите спортсменов — хотят они ехать или нет? В чем они виноваты и почему их не защитили спортивные чиновники, которые должны защищать? Я считаю, что спортсмен, если он примет решение, должен ехать и выступать, потому что это не его вина, что его не смогли защитить. Поэтому у меня ответ однозначный — если есть возможность поехать и выступать, то спортсмен должен поехать и выступать, и принимать такое решение вместе с тренером, своей семьей", — заявил Фетисов.

Двукратный олимпийский чемпион считает, что спортивные федерации не могут брать на себя ответственность при принятии решений за спортсменов.