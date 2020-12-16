"Зенит" в матче 19-го тура победил "Спартак" со счётом 3:1. Питерская команда играла со значительным преимуществом над соперником.
По голу в составе "Зенита" забили Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба. Красно-белые нанесли всего один удар в створ ворот, но им помог Деян Ловрен, который забил автогол.
Тем самым отрыв "Зенита" в чемпионской гонке увеличился до шести очков. Сократить отставание до четырёх очков может ЦСКА, если завтра победит "Ростов".
Для "Зенита" и "Спартака" чемпионат возобновится в конце февраля. Тогда питерцы сыграют с "Ростовом", а красно-белые встретятся с "Рубином".
Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.