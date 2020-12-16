"Зенит" ушёл в отрыв в чемпионате РПЛ

"Зенит" в матче 19-го тура победил "Спартак" со счётом 3:1. Питерская команда играла со значительным преимуществом над соперником.

По голу в составе "Зенита" забили Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артём Дзюба. Красно-белые нанесли всего один удар в створ ворот, но им помог Деян Ловрен, который забил автогол.

Тем самым отрыв "Зенита" в чемпионской гонке увеличился до шести очков. Сократить отставание до четырёх очков может ЦСКА, если завтра победит "Ростов".

1. "Зенит" - 41 очко.

2. "Спартак" - 35.

3. ЦСКА - 34 (матч в запасе).

4. "Сочи" - 33.

5. "Ростов" - 32 (матч в запасе).

Для "Зенита" и "Спартака" чемпионат возобновится в конце февраля. Тогда питерцы сыграют с "Ростовом", а красно-белые встретятся с "Рубином".