Волейболист Алексей Спиридонов поддержал "Спартак" перед матчем 19-го тура против "Зенита". Игра на "Газпром Арене" начнётся сегодня в 20.00 мск.
Спиридонов заявил, что у "Спартака" и болельщиков боевой настрой на матч. Одиозный волейболист похвалил красно-белых за ролик с участием Андрея Ещенко на мотив фильма "Брат".
"Настрой сегодня боевой, "Спартак" должен выходить и "убивать" "Зенит". Правильный посыл был в спартаковском ролике перед игрой, когда Ребров сказал Ещенко: "Дед, неси ружье". Парни обязаны побеждать на войне", — приводит РИА "Новости" слова Спиридонова.
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Андрей Ещенко анонсирует заключительный матч года #ЗенитСпартак 👊 pic.twitter.com/NArSurFVTI— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) December 15, 2020
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