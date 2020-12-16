"Спартак" должен "убивать" "Зенит": Спиридонов о матче

Волейболист Алексей Спиридонов поддержал "Спартак" перед матчем 19-го тура против "Зенита". Игра на "Газпром Арене" начнётся сегодня в 20.00 мск.

Спиридонов заявил, что у "Спартака" и болельщиков боевой настрой на матч. Одиозный волейболист похвалил красно-белых за ролик с участием Андрея Ещенко на мотив фильма "Брат".

"Настрой сегодня боевой, "Спартак" должен выходить и "убивать" "Зенит". Правильный посыл был в спартаковском ролике перед игрой, когда Ребров сказал Ещенко: "Дед, неси ружье". Парни обязаны побеждать на войне", — приводит РИА "Новости" слова Спиридонова.