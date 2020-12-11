Бывший хоккеист КХЛ Артём Чернов ушёл из жизни в возрасте 38 лет. Об этом сообщила Светлана Кольцова, жена хоккеиста Кирилла Кольцова, друга Артёма.
О причинах произошедшего ничего не сообщается. Светлана попросила помочь семье Чернова.
"Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего юлаевца Артёма Чернова", - написала Светлана.
Хоккеист провёл более 250 матчей в КХЛ. В 2012 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского "Динамо". Кроме того, дважды выиграл чемпионат Белоруссии.
В своей карьере Чернов успел поиграть за такие команды:
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.