В возрасте 38 лет скончался хоккеист Артём Чернов

Бывший хоккеист КХЛ Артём Чернов ушёл из жизни в возрасте 38 лет. Об этом сообщила Светлана Кольцова, жена хоккеиста Кирилла Кольцова, друга Артёма.

О причинах произошедшего ничего не сообщается. Светлана попросила помочь семье Чернова.

"Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего юлаевца Артёма Чернова", - написала Светлана.

Артём Чернов

Хоккеист провёл более 250 матчей в КХЛ. В 2012 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского "Динамо". Кроме того, дважды выиграл чемпионат Белоруссии.

В своей карьере Чернов успел поиграть за такие команды: