МОК запретил Лукашенко даже появляться на Олимпиадах

Международный олимпийский комитет (МОК) исключил белорусского президента Александра Лукашенко из всех олимпийских мероприятий, включая Олимпиаду 2021 года в Токио и зимние Игры 2022 года в Пекине.

МОК обвиняет Лукашенко в недостаточной защите спортсменов страны от политической дискриминации внутри спортивных организаций — особенно тех, кто состоит в оппозиции.

Инициатором "изгнания" белорусского лидера стал лично президент МОК Томас Бах.

Санкции также коснутся сына Лукашенко Виктора, вице-президента Белорусского Национального олимпийского комитета и председателя Национальной федерации хоккея Дмитрия Баскова.

В то же время прекращена и вся финансовая поддержка МОК Белоруссии.

МОК также поставил под сомнение запланированный Международной федерацией хоккея (IIHF) чемпионат мира 2021 года в Белоруссии и Латвии. На основании обвинений против Баскова глава МОК Бах рекомендует провести проверку и, возможно, приостановить проведение чемпионата мира по хоккею.