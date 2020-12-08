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Резцова отказалась от своих слов про допинг

Спорт

Бывшая лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова выступила с опровержением скандального интервью, вышедшего сегодня на портале Sports. ru. По утверждению трёхкратной олимпийской чемпионки, журналисты перекрутили её слова и додумали фразы про "допинг" в сборных СССР и России.

Резцова отказалась от своих слов про допинг

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Резцова призналась в употреблении допинга, а также рассказала о переливании крови в сборной перед Олимпиадой-88.

Резцова в интервью "ОСН" заявил, что не говорила слово "допинг", а имела в виду не запрещённую докторскую программу, которая ей помогала.

"Слово допинг я не озвучивала, а сказала, что мне делали программу докторскую и она мне помогала… Слово допинг я не озвучивала… Это уже придумали журналюги, перефразировали и другой смысл уже получается", — заявила Резцова.

По словам бывшей спортсменки, программа позволяла ей восстанавливаться после гонок. Резцова получала "инъекции".

"Я чувствовала, что и сердечко восстанавливало, и объёмы заполняю нормально", — отметила Резцова.

В Sports. ru на это заявили, что у них в распоряжении имеется аудиозапись интервью Резцовой, а итоговый текст был согласован с бывшей спортсменкой.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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