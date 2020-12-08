Резцова призналась в употреблении допинга

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ранее принимала допинг для улучшения спортивных результатов. Происходило это после рождения дочери Кристины, в 1996 году.

Тогда Резцова вернулась из биатлона в лыжные гонки и не могла конкурировать с более молодыми соперницами. По словам бывшей спортсменки, допинг "делали всем". Она пришла к доктору и заплатила за четыре месяца употребления.

"И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала", — приводит Sports. ru слова Резцовой.

Вместе с тем Резцова не знает, что ей кололи на самом деле. Спортсменка не смогла назвать ни одного препарата.

"Перед иконой говорю: я не знаю, что мне кололи. Добавка — по кайфу, я их обыгрываю и слава богу", — заявила Резцова.

После возвращения в лыжные гонки Резцова показала наивысшую позицию в общем зачёте Кубка мира в сезоне-1998/99. Тогда она заняла девятую строчку и смогла завоевать золото в эстафете на чемпионате мира в Рамзау.