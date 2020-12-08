АЕК продлил контракт с Каррерой до конца сезона

Греческий АЕК объявил о продлении контракта с экс-наставником "Спартака" Массимо Каррерой. Соглашение рассчитано до конца сезона, то есть до лета 2021 года.

Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года и привёл команду к третьему месту в чемпионате Греции.

Сейчас команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 19 очков в девяти матчах. В Лиге Европы АЕК занимает четвёртое место в группе с "Лестером", "Брагой" и луганской "Зарёй".

Каррера в 2017 году привёл "Спартак" первому за 16 лет чемпионскому титулу в России.