14-летняя Валиева выступит на взрослом чемпионате России

Глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что Камила Валиева сможет принять участие в чемпионате России. Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Валиева выиграла пятый этап Кубка России, а на втором заняла второе место. 14-летняя девушка заняла третье место в зачёте турнира, уступив Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Валиева не имеет права выступать на взрослых турнирах под эгидой ISU. По словам Горшкова, это не помешает фигуристке принять участие в чемпионате России.