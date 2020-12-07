Глава Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что Камила Валиева сможет принять участие в чемпионате России. Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 27 декабря.
Валиева выиграла пятый этап Кубка России, а на втором заняла второе место. 14-летняя девушка заняла третье место в зачёте турнира, уступив Анне Щербаковой и Александре Трусовой.
Валиева не имеет права выступать на взрослых турнирах под эгидой ISU. По словам Горшкова, это не помешает фигуристке принять участие в чемпионате России.
"Она молодец. Два четверных чистых выполнила хорошо. А падение с тройного лутца считаю просто недоразумением. Она будет выступать на чемпионате России", — приводит РИА "Новости" слова Горшкова.
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