Сборная России получила предупреждение за нарушение санитарных правил

Организаторы женского Чемпионата Европы по гандболу вынесли предупреждение сборной России. Решение вынесено за нарушение санитарных норм, сообщает пресс-служба Европейской гандбольной федерации.

Команда предупреждена за то, что главный тренер Амброс Мартин пожал руку генеральном секретарю Федерации гандбола России (ФГР) Денису Богомолову. Тот находился за пределами зоны безопасности.

Сборная России стартовала на турнире с двух побед - над Испанией (31:22) и Чехией (24:22). 7 декабря россиянки сыграют против Швеции.

С 10 по 15 декабря на турнире пройдут игры второго группового раунда. На этом этапе Россия встретится с Данией, Францией и победителем матча Черногория - Словения.