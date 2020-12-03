Елисеев объяснил провал в спринте Кубка мира, Логинов промолчал

Российские биатлонисты после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти постарались объяснить неудачу. Мужская команда провела худшую гонку в истории — ни один из биатлонистов не финишировал в топ-30.

Матвей Елисеев не допустил ни одного промаха на огневых рубежах, после второй стрельбы вышел в пятёрке лучших, но последний круг провалил — 33-е место на финише. По словам биатлониста, у него пока нет ответа на вопрос, почему так произошло.

Елисеев отметил, что старался работать на максимальных скоростях со старта гонки, а на последний круг не хватило сил. Матвей подчеркнул, что в следующий раз постарается распределять силы по дистанции.

"Уже на стойке было закисление. Когда стоишь и не работаешь — лактат накопился, там уже совсем перекрыло. В мышцы свинца налили — примерно половину веса тела добавили, и пытайся с этим бежать на уровне", — заявил Елисеев в эфире "Матч ТВ".

Антон Бабиков занял 55-е место с двумя промахами. Россиянин отметил, что из-за карантина в связи с положительным тестом на коронавирус десять дней не тренировался на лыжах.

"Нельзя сказать, что я сильно разочарован… Верю, что буквально несколько дней, и удаcтся включиться в работу. Я не лежал на кровати 10 дней, слава богу, болел бессимптомно. Не думаю, что это большой минус для организма. Не хватало функциональной работы", — отметил Бабиков.

Александр Логинов, который с тремя промахами финишировал 34-м, на просьбу журналистов подвести итог гонки ответил отказом.