Организаторы Кубка мира по биатлону в Контиолахти опубликовал стартовые листы на спринтерские гонки. У мужчин на старт выйдут 107 спортсменов, среди которых шестеро россиян.
Откроет гонку в 15.30 француз Симон Дестьё. Первым из россиян стартует Матвей Елисеев. Примет участие в гонке также Антон Бабиков, который был отстранён от первого этапа из-за положительного теста на COVID-19.
Женскую гонку в 18.30 откроет австрийка Дуня Здоуц. На старт выйдут шесть россиянок, среди которых нет Ларисы Куклиной.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...