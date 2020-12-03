Стали известны стартовые номера россиян на спринт в Контиолахти

Организаторы Кубка мира по биатлону в Контиолахти опубликовал стартовые листы на спринтерские гонки. У мужчин на старт выйдут 107 спортсменов, среди которых шестеро россиян.

Откроет гонку в 15.30 француз Симон Дестьё. Первым из россиян стартует Матвей Елисеев. Примет участие в гонке также Антон Бабиков, который был отстранён от первого этапа из-за положительного теста на COVID-19.

Старт-лист мужского спринта в Контиолахти

Матвей Елисеев — 4-й номер.

Александр Логинов — 8.

Йоханнес Бё (Норвегия) — 11.

Эдуард Латыпов — 25.

Антон Бабиков — 40.

Семён Сучилов — 77.

Пётр Пащенко 93.

Женскую гонку в 18.30 откроет австрийка Дуня Здоуц. На старт выйдут шесть россиянок, среди которых нет Ларисы Куклиной.

Старт-лист женского спринта в Контиолахти