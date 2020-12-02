Тренер "Сочи" дисквалифицирован за мат в адрес арбитра

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Сочи" Владимир Федотов наказан за нецензурные выражения в адрес арбитра матча против "Урала" (0:1). В связи с тем, что для специалиста это повторное нарушение, он дисквалифицирован на три игры.

"С учётом рецидива было вынесено следующее решение: дисквалифицировать Федотова за нецензурные выражения в адрес официальных лиц на 3 матча и оштрафовать на 300 тысяч рублей", — приводит РИА "Новости" слова Григорьянца.

Таким образом, Федотов не сможет руководить командой до конца года. Сочинцы проведут три домашних матча в РПЛ.