УЕФА объяснил, почему Украине присудили поражение в матче со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила решение УЕФА по матчу Швейцария — Украина. Игра Лиги наций не состоялась из-за запрета врача кантона Люцерн, когда в украинской команде были выявлены положительные тесты на коронавирус.

Сборной Украины в этом матче было присуждено поражение со счётом 0:3. По сведениям телеканала "Футбол 1", аргументы УЕФА изложены в 17-страничном документе с подписью чиновника Педро Томаса Маркеса.

Украинские СМИ отмечают, что главный аргумент УЕФА состоит в том, что сборная Украины не подготовила футболистов на замену основной команде после того, как несколько положительных тестов были выявлены в Германии.

После матча с немецкой сборной у украинцев заразились четыре игрока, по прилёту в Швейцарию были выявлены ещё три теста. После этого врач кантона Люцерн вынес решение поместить команду на карантин.

УЕФА предлагал украинцам заменить футболистов, но в УАФ отказались. Из-за поражения команда покинула дивизион А Лиги наций, заняв последнее место в группе. Швейцарцы остались в элитной группе.