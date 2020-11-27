Сборные Италии и Польши помещены на карантин в Контиолахти

В биатлонных сборных Италии и Польши найдены случаи заражения коронавирусом. Имена биатлонистов, сдавших положительные тесты на COVID-19, не называются.

Обе команды помещены на карантин и находятся в номерах своих отелей. Вопрос об участии итальянцев и поляков в соревнованиях решат власти Контиолахти, сообщает пресс-служба IBU.

Старт Кубку мира будет дан 28 ноября. В субботу запланированы индивидуальные гонки у мужчин и женщин.

Ранее на карантине находилась сборная России. Из-за положительного теста Антон Бабиков от соревнований отстранён, а также Евгений Гараничев.