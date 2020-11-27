В командах на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Всего на соревнованиях присутствуют 700 человек, среди которых персонал, члены команды и биатлонисты, сообщает NRK.
В Контиолахти пройдут два этапа Кубка мира. Гонки состоятся 28-29 ноября и 3-6 декабря.
Ранее сообщалось, что случаи коронавируса выявлены в сборных России, Латвии, Румынии, Молдавии и Франции.
В российской команде позитивные результаты выявлены у Антона Бабиков, двух врачей и массажиста команды. Кроме Бабикова, на первый этап не был допущен Евгений Гараничев. Биатлонисты проживают в одном номере отеля.
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