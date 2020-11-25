РФС отменил дисквалификацию игрока "Краснодара" Рамиреса

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что жёлтая карточка защитника "Краснодара" Кристиана Рамиреса, которую он получил в матче с "Тамбовом", отменена. Футболист заработал предупреждение в компенсированное время.

Вместе с жёлтой карточкой отменена и дисквалификация Рамиреса на следующий тур. У футболиста предупреждение было четвёртым, что означает автоматический пропуск игры в РПЛ.

"Таким образом, он может принять участие в (следующем) матче", — приводит "Матч ТВ" слова Григорьянца.

В 16-м туре "Краснодар" сыграет на выезде с "Химками". Матч состоится 28 ноября.