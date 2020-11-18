ЕС готовит заявление по ЧМ-2021 в Белоруссии

Анника Саарикко, финский министр науки и культуры, рассказала о том, что Финляндия поддерживает отмену проведения ЧМ-2021 по хоккею в Белоруссии. В Хельсинки работают над заявлением по поводу турнира на уровне министров ЕС.

"Это будет заявление о том, что соревнования не должны проводиться в Белоруссии. Мы должны действовать на опережение, потому что беспокоимся о безопасности. Беспорядки в Минске — это риск для участников. В этой стране нарушаются права человека", — приводит Maseudun Tuleva слова Саарикко.

Чемпионат мира должен состоятся в 2021 году в Минске и Риге. Ранее Латвия заявила, что не будет принимать турнир совместно с Белоруссией.

Международная федерация хоккея пока не решила, что делать с турниром. Глава IIHF Рене Фазель заявил, что не будет спешить с рассмотрением этого вопроса.