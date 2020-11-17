Украинец Пашицкий получил разрешение выступать за сборную России

Волейболист "Зенита" (Санкт-Петербург) Дмитрий Пашицкий с сегодняшнего дня может выступать за сборную России. Украинец завершил процедуру смены "спортивного" гражданства.

В июне Пашицкий подал документы на получение российского паспорта. При этом "спортивное" гражданство у него было не украинским, а эстонским. Теперь и "обычное", и "спортивное" гражданство у волейболиста российское, сообщает ТАСС.

"Наконец-то этот долгожданный день настал, я очень долго ждал. Теперь я официально являюсь российским волейболистом", — сказал Пашицкий.

Дмитрий Пашицкий

Волейболист начал карьеру в Эстонии. Также он играл во Франции, Польше и России.