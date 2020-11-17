Волейболист "Зенита" (Санкт-Петербург) Дмитрий Пашицкий с сегодняшнего дня может выступать за сборную России. Украинец завершил процедуру смены "спортивного" гражданства.
В июне Пашицкий подал документы на получение российского паспорта. При этом "спортивное" гражданство у него было не украинским, а эстонским. Теперь и "обычное", и "спортивное" гражданство у волейболиста российское, сообщает ТАСС.
"Наконец-то этот долгожданный день настал, я очень долго ждал. Теперь я официально являюсь российским волейболистом", — сказал Пашицкий.
Волейболист начал карьеру в Эстонии. Также он играл во Франции, Польше и России.
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