Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Марокко обнаружены останки переплывшего океан сухопутного динозавра
Голкипер сборной России сдал положительный тест на COVID-19
Службы занятости предложат вакансии в разных регионах страны
Под Новосибирском спецназ совершил диверсию в тыл условного противника
Киев ввёл "карантин выходного дня". Регионы не подчинились
В Нижнем Тагиле спасли собаку, провалившуюся под лёд
Мишустин отчитал региональных чиновников из-за коронавируса
В Ярославле на мусорной свалке нашли труп женщины
Уровень безработицы в Москве увеличился в семь с лишним раз

Названа фигуристка, которая заменит Медведеву на "Гран-при России"

Международный союз конькобежцев (ISU) внёс изменения в стартовый протокол "Гран-при России". Ранее среди участниц значилась Евгения Медведева, но спортсменка отказалась от выступления из-за травмы спины.

Медведеву на московском этапе заменит Елизавета Нугуманова. Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября в Москве.

Участницы "Гран-при России"

Всего в стартовом протоколе 12 участниц:

  1. Анастасия Галустян (Армения).
  2. Екатерина Рябова (Азербайджан).
  3. Виктория Сафонова (Белоруссия).
  4. Ева-Лотта Кибус (Эстония).
  5. Алина Урушадзе (Грузия).
  6. Анастасия Гулякова (Россия).
  7. Алёна Косторная (Россия).
  8. Елизавета Нугуманова (Россия).
  9. Софья Самодурова (Россия).
  10. Анна Щербакова (Россия).
  11. Александра Трусова (Россия).
  12. Елизавета Туктамышева (Россия).
Последние материалы
В ЕС расширят санкции против Белоруссии. Тихановская поможет
Пашинян отправит министра иностранных дел в отставку
В Ингушетии мужчину убили из-за кровной мести
"Я небедный человек": Лещенко опроверг слухи о финансовых проблемах
Специальные браслеты не дадут водителям автобусов спать за рулём
Названа фигуристка, которая заменит Медведеву на "Гран-при России"
Адвокат историка-расчленителя Соколова подал в суд на Первый канал
В Петербурге нашли закопанный по шею труп женщины
Путин разоблачил ложь о "лёгких наркотиках"
Усиление ураганов спровоцировал климатический кризис
Популярное
Российский шоу-бизнес
Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт

Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.

Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт
"Боитесь?": Путин пошутил на совещании с военными
Кремль
"Боитесь?": Путин пошутил на совещании с военными
Российский шоу-бизнес
Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой
Российский шоу-бизнес
Бывшая жена Джигарханяна отказалась прийти на его похороны
Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров Василий Амирджанов "Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом Василий Амирджанов Игорь Буккер Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом Игорь Буккер
Комментарии
Соловьевские трели от "армянского радио"
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
Соловьевские трели от "армянского радио"
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
В Москве на вакцинацию от коронавируса выделят 10 млрд рублей
Конец заморозке? Приднестровский конфликт могут начать решать
"Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Мария Шукшина: Джигарханяна добили не годы, а "доблестные" ток-шоу
У Белоруссии есть только два возможных пути
Соловьевские трели от "армянского радио"
Мария Шукшина: Джигарханяна добили не годы, а "доблестные" ток-шоу
Мария Шукшина: Джигарханяна добили не годы, а "доблестные" ток-шоу
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников