Названа фигуристка, которая заменит Медведеву на "Гран-при России"

Международный союз конькобежцев (ISU) внёс изменения в стартовый протокол "Гран-при России". Ранее среди участниц значилась Евгения Медведева, но спортсменка отказалась от выступления из-за травмы спины.
Медведеву на московском этапе заменит Елизавета Нугуманова. Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября в Москве.
Всего в стартовом протоколе 12 участниц:
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.