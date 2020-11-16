Названа фигуристка, которая заменит Медведеву на "Гран-при России"

Международный союз конькобежцев (ISU) внёс изменения в стартовый протокол "Гран-при России". Ранее среди участниц значилась Евгения Медведева, но спортсменка отказалась от выступления из-за травмы спины.

Медведеву на московском этапе заменит Елизавета Нугуманова. Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября в Москве.

Участницы "Гран-при России"

Всего в стартовом протоколе 12 участниц: