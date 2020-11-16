Сборная России пока осталась во второй "корзине" отбора ЧМ-2022

Сборная России несмотря на поражение в Стамбуле (2:3) осталась на 20-й строчке в рейтинге ФИФА среди европейских сборных. На счету команды на данный момент 1469 очков.

Сдвинуть Россию в третью "корзину" могут две команды — сборные Ирландии и Румынии. Для этого им необходимо побеждать Болгарию и Северную Ирландию соответственно и ждать поражения команды Черчесова.

Россия вместе с тем в случае победы над Сербией 18 ноября гарантировано получит место во второй "корзине" отборочного турнира ЧМ-2022. Жеребьёвка состоится 7 декабря, команды будут распределены по "корзинам" по ноябрьскому рейтингу.