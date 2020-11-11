Черчесов пока не определился с капитаном сборной вместо Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не смог ответить на вопрос о новом капитане команды. Пока в сборной не решили, кто заменит Артёма Дзюбу во время ноябрьских матчей.

"Капитан команды? Решим", — заявил Черчесов.

Вызов Дзюбы в сборную России был аннулирован после опубликования скандального видео с футболистом интимного содержания. В ноябре сборная России проведёт три матча: