Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не смог ответить на вопрос о новом капитане команды. Пока в сборной не решили, кто заменит Артёма Дзюбу во время ноябрьских матчей.
"Капитан команды? Решим", — заявил Черчесов.
Вызов Дзюбы в сборную России был аннулирован после опубликования скандального видео с футболистом интимного содержания. В ноябре сборная России проведёт три матча:
Российская журналистка Маргарита Симоньян резко отреагировала на подписание соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий.