РУСАДА в октябре установило рекорд по количеству допинг-проб

Российские спортсмены в октябре сдали 1 368 допинг-проб для РУСАДА. Это количество является рекордным, сообщает пресс-служба агентсва.

Всего за десять месяцев 2020 года инспекторами РУСАДА взято 6 408 проб. При этом 2,5 месяца из-за пандемии коронавируса тестирования на допинг не проводились.

В прошлом году РУСАДА взяло 11 316 допинг-проб, перевыполнив план. Обязательства перед WADA составляли 11 тыс. проб.

В декабре 2019 года WADA наложило санкции на РУСАДА, из-за чего сборная России не сможет выступать на крупных турнирах под собственным флагом. РУСАДА с вердиктом не согласилось, спор рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS).