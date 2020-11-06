Юрий Газзаев станет главным тренером "Шинника"

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что договорился с тренером Юрием Газзаевым о его работе в "Шиннике". Главным тренером команды он станет в понедельник.

Миронов отметил, что Газзаев удачно работал в "Шиннике", когда команда боролась за выход в РПЛ. Первоочередная задача нового тренера — исправит положение ярославцев в турнирной таблице ФНЛ. Команда идёт на предпоследнем месте.