Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что договорился с тренером Юрием Газзаевым о его работе в "Шиннике". Главным тренером команды он станет в понедельник.
Миронов отметил, что Газзаев удачно работал в "Шиннике", когда команда боролась за выход в РПЛ. Первоочередная задача нового тренера — исправит положение ярославцев в турнирной таблице ФНЛ. Команда идёт на предпоследнем месте.
"Это, конечно, нужно исправлять. Ведь ярославцы — люди спорта, а футбол — ещё одна наша общая страсть", — приводит клубная пресс-служба слова Газзаева.
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